Antwerp haalt Nill De Pauw terug naar België

Antwerp heeft vrijdagmiddag een verrassende transfer gedaan. The Great Old haalt aanvaller Nill De Pauw terug naar België. De Pauw, die 300 matchen op het hoogste niveau speelde voor Lokeren en Zulte Waregem, komt transfervrij over van het Griekse Atromitos en tekende voor twee jaar met optie.

Bij Antwerp treft De Pauw met coach Ivan Leko een oude bekende. De twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij Lokeren. De Pauw speelde 218 wedstrijden voor Lokeren tussen 2008 en 2015. Hij won in die tijd twee keer de Beker van België (2012 en 2014). In 2015 verliet hij België om in Frankrijk te gaan voetballen voor Guincamp. Twee jaar later tekende hij bij Zulte Waregem, dat hij in 2019 verliet voor een nieuw avontuur in het buitenland. Bij het Turkse Caykur Rizespor werd zijn contract al na een half jaar ontbonden, waarna hij in januari bij Atromitos onderdak vond.