Van Ranst: ‘Mondmaskers alleen zullen epidemie niet stoppen’

Burgemeesters en gouverneurs verstrengen de mondmaskerplicht op hun grondgebied om de stijgende coronacijfers tegen te gaan, maar experts blijven vooral hameren op het verkleinen van de bubbel. ‘Het aantal contacten verminderen blijft het allerbelangrijkst’, vindt viroloog Marc Van Ranst.

‘Deze maatregel alleen zal de epidemie niet terug doen zakken’, zegt Van Ranst over de uitbreiding van de mondmaskerverplichting in verschillende gemeentes. Kortrijk bijvoorbeeld verplicht een masker op het hele grondgebied, en op de zeedijk langs de volledig kust geldt hetzelfde. Andere steden, zoals Gent en Leuven, beperken zich tot de stadskern.

‘Het is vooral belangrijk dat het dragen van een mondmasker zinvol blijft’, vindt Van Ranst. Een masker moet de overdracht van het virus tegenhouden, en is volgens de viroloog dus zeer nuttig op drukke plaatsten, zoals in de winkel of op de markt. ‘Maar een mondmasker voor iemand die alleen op straat loopt is dat niet, wie beschermt die persoon?’ Hij wijst erop dat we waarschijnlijk nog maandenlang met mondmaskers zullen moeten leven. ‘Dat dragen is niet leuk, dus het moet vooral proportioneel en zinvol zijn.’

Afstand en kleine bubbels

Wat wél een groot effect kan hebben, is het verkleinen van de bubbels. ‘Het allerbelangrijkste is het verminderen van het aantal contacten. Het verkleinen van de bubbel van 15 naar 10 personen zou een goed signaal geweest zijn, spijtig genoeg is dat niet gebeurd.’

Daarom roept Van Ranst iedereen op om spontaan toch het aantal contacten te beperken. ‘Wacht niet tot het volgende week verplicht wordt’, zegt hij.

De maatregel van de mondmaskers zal volgens Van Ranst enkel effect hebben als er ook minder los wordt omgesprongen met mensen die in de bubbel zitten. ‘Afstand houden blijft ook in de bubbel belangrijk.’