Lokale wielerwedstrijden massaal afgelast door heropflakkering coronavirus: “Elke voormiddag drie à vier annuleringen”

De heropflakkering van het coronavirus en de strengere maatregelen die daarbij komen kijken, nopen meer en meer organisatoren van lokale amateurkoersen tot een afgelasting. “We zien elke voormiddag drie à vier annuleringen binnenkomen”, vertelt CEO van Cycling Vlaanderen Frank Glorieux bij Sporza.

De reden voor de massale afzeggingen ligt volgens Glorieux bij de strengere maatregelen nu de coronacijfers weer de hoogte in gaan. “De burgemeesters durven hun nek niet meer uit te steken. Ik ben blij dat we in juli hebben kunnen koersen, maar augustus ziet er slecht uit”, zegt hij.