Oud-politicus Jan Verroken (103) overleden

Oud-CVP-politicus Jan Verroken (103) is overleden. Dat melden zijn partijgenoten Joachim Coens en Wouter Beke op Twitter.

Verroken was als lid van de CVP een van de architecten van de taalgrens. Hij deed in 1968 met een tussenkomst in het parlement de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants vallen, over de opsplitsing van de katholieke universiteit in Leuven. Verroken nam al jaren geleden afscheid van de politiek, maar bleef het wel volgen en was bijvoorbeeld tot enkele jaren geleden nog actief op Twitter, waar hij meer dan 2.700 volgers had.

‘Getroffen door het overlijden van Jan Verroken’, reageert minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op Twitter.

CD&V-voorzitter Joachim Cones betuigt zijn medeleven en bedankt Verroken voor zijn engagement.