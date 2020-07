Al meer dan 109 besmettingen na feest in Praagse nachtclub

Een verjaardagsfeestje in de Praagse nachtclub Techtle Mechtle heeft al tot 109 coronabesmettingen geleid, en dat aantal zal nog stijgen, waarschuwen de autoriteiten.

Het aantal besmettingen na een verjaardagsfeestje op 11 juli in een nachtclub in Praag loopt verder op. Intussen kunnen al 109 gerapporteerde infecties gelinkt worden aan het feestje, waar een vrouw zonder symptomen verschillende anderen zou hebben aangestoken. En dat aantal zal nog stijgen, waarschuwt het hoofd van de bevoegde gezondheidsdienst Zdenka Jágrová vrijdag volgens het persbureau CTK.

Het zijn voornamelijk jonge mensen met veel activiteiten en veel contacten. Ook een aantal voetballers van lokale clubs Sparta Prague, Bohemians 1905 en Dukla Prague zijn besmet geraakt, zo werd bevestigd door de clubs. Naast de besmette personen werden ook een 270-tal anderen die met hen in contact kwamen alvast uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

De eerste jongeren die besmet raakten, zouden een rietje gedeeld hebben in de club. De autoriteiten waarschuwden nu nadrukkelijk tegen het gemeenschappelijke gebruik van glazen en bekers om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Nieuwe restricties

In heel Tsjechië lag het aantal nieuwe infecties per dag voor de derde dag op rij boven de 200. Donderdag kwamen er 235 nieuwe gevallen bij, zo maakte het ministerie van Gezondheid vrijdag bekend. In totaal stierven tot nu toe 365 mensen na een sars-CoV-2-infectie.

In hoofdstad Praag moet vanaf zaterdag verplicht een mondmasker gedragen worden op evenementen met meer dan honderd mensen die binnen plaatsvinden, dus ook in nachtclubs. De maatregel geldt niet in winkels of op restaurant, al is het dragen van een mondmasker vanaf maandag ook verplicht in de apotheek, bij de dokter en in de wachtkamer.