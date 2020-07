Groen licht bij Brussels Airlines voor steunpakket van 460 miljoen euro

Het steunpakket van 460 miljoen euro voor Brussels Airlines dat werd afgesproken met de federale regering, is goedgekeurd door zowel Brussels Airlines als moedermaatschappij Lufthansa.

Volgens het akkoord geeft de Belgische staat een lening van 290 miljoen euro, terwijl Lufthansa 170 miljoen euro investeert in zijn dochtermaatschappij.

‘De stabiliseringsmaatregelen stellen Brussels Airlines in staat om de huidige crisis te boven te komen en de vluchten voort te zetten om voldoende middelen te genereren om de lening terug te betalen’, zo staat in een persbericht van Brussels Airlines.

De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) van de Duitse staat en door de Europese Commissie.

‘Met onze steun willen we Brussels Airlines de kans geven die het verdient, maar alles staat of valt met de vraag of het bedrijf opnieuw winstgevend kan worden’, zei minister van ­Financiën Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer. De Croo benadrukte gisteren dat België geen subsidie geeft – zoals Oostenrijk wel doet voor Lufthansa-dochter Austrian Airlines (AUA) – maar een lening, en dat die moet worden terugbetaald.

Brussels Airlines gaat er voorlopig van uit dat het tegen eind dit jaar weer op 50 procent van zijn capaciteit kan vliegen, en volgend jaar opnieuw op 75 procent. Maar ook bij de luchtvaartmaatschappij kunnen ze zich alleen baseren op hypotheses. Momenteel vliegt Brussels Airlines op 34 procent van zijn capaciteit in Europa en het Midden-Oosten, zegt een woordvoerder, maar het langeafstandsnetwerk komt in het beste geval pas vanaf augustus (mondjesmaat) weer op gang.