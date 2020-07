Pep Guardiola looft assistkoning De Bruyne: “Onnodig te zeggen hoe fantastisch Kevin is”

Kevin De Bruyne kan andermaal terugblikken op een ijzersterk seizoen bij Manchester City. De Rode Duivel nam zijn ploeg voortdurend op sleeptouw en leverde deze jaargang officieel al negentien assists af in de Premier League. Zijn coach Pep Guardiola haalt opnieuw de loftrompet boven over de Belg, volgend seizoen mogelijk de nieuwe City-captain. “Het is onnodig te zeggen hoe fantastisch Kevin is”, aldus de Spanjaard.

De Bruyne is dit seizoen nog op recordjacht. De middenvelder heeft voorlopig officieel negentien assists in de Engelse hoogste klasse achter zijn naam - eentje minder dan recordhouder Thierry Henry. De Fransman lukte in het seizoen 2002-03 twintig assists. De Rode Duivel heeft nog een wedstrijd om Henry minstens bij te benen.

“Ik zou het geweldig vinden mocht Kevin een miljoen doelpunten scoren, maar ik denk dat hij assists verkiest”, zei Guardiola. “Al nam hij laatst ook met plezier strafschoppen en vrije trappen. Maar het is dit seizoen ongelooflijk hoe goed hij is.”

De Bruyne kan volgend seizoen nog belangrijker worden voor City, nu aanvoerder David Silva vertrekt. De Rode Duivel was nu al stand-in voor de Spanjaard en treedt mogelijk in de voetsporen van Vincent Kompany als City-captain. “We zullen zien”, reageerde Guardiola. “Zulke zaken komen voort uit het respect op en naast het veld. Het hangt af van wat de spelers zelf willen en is een natuurlijk proces.”

Guardiola ging ook even dieper in op de verkiezing door de Football Writers’ Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, voor de Voetballer van het Seizoen 2019-20. De FWA verkoos Liverpool-middenvelder Jordan Henderson boven De Bruyne. “Ik denk dat het voor zich spreekt welke bijdrage Kevin aan het team levert. Het is niet meer nodig om te zeggen hoe fantastisch hij is. Maar felicitaties voor Henderson.”