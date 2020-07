Kortrijk gaat voor totaalverbod: alleen met mondmasker aan mag je buitenkomen

Terwijl steeds meer steden een mondmasker verplichten in grote delen van de stad, gaat Kortrijk voor een totaalverbod op het buitenkomen zonder mondmasker. Kortrijk wil ook kleinere bubbels.

Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft een ‘algemene mondmaskerplicht’ afgekondigd. ‘Zodra je je huis verlaat, zet je je masker op’, schrijft hij.

In een persbericht laat de stad nog weten dat ze op het hele grondgebied bubbels van 10 wil hanteren. ‘De stad Kortrijk wil een algemene mondmaskerplicht invoeren op alle publiek toegankelijke plaatsen over het volledige grondgebied van Kortrijk en deelgemeenten. Bovendien wil de stad de bubbels beperken tot 10 personen.’

Toch zijn er uitzonderingen. Het mondmasker hoeft niet tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step. Ook niet tijdens de beoefening van een sportactiviteit of tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.

Ook een medisch attest kan u vrijstellen van een mondmasker in Kortrijk.

Kortrijk is net als Oudenaarde één van de eerste steden die voor een algemene verplichting gaat over het hele grondgebied. Eerder hebben ook andere steden mondmaskers verplicht maar dan enkel in de winkelstraten of in de binnenstad, maar niet over het hele grondgebied.

Fietsers, die mondmaskervrij mogen fietsen in Kortrijk, moeten er dan weer eentje dragen in grote stukken van Leuven, Diest en andere steden.