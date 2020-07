Kracht epidemie blijft groeien: reproductiegetal coronavirus stijgt naar 1,27

Het reproductiegetal, de schatting van de besmettingsgraad van het coronavirus, is de voorbije week voor ons land opgelopen tot 1,27. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag in zijn epidemiologische bulletin. Een r-waarde van 1,27 betekent dat 100 besmette personen 127 anderen besmetten.

Bij een r-waarde boven de 1 wint de pandemie aan kracht. Een week geleden, op 17 juli, lag de r-waarde met 1,03 nog nauwelijks boven die drempel.

Belangrijk om op te merken is dat het reproductiegetal dat Sciensano berekent, gebaseerd is op het aantal ziekenhuisopnames. Omdat dat aantal ziekenhuisopnames op dit moment laag ligt, is het betrouwbaarheidsinterval groter. Zo is met 95 procent zeker dat de juiste schatting tussen de 1,05 en 1,53 ligt. De r-waarde van 1,27 is een mediane schatting. Andere berekeningen van de r-waarde gebeuren op basis van laboratoriumtests. Het aanhouden van de huidige methode laat Sciensano toe om vergelijkingen te maken sinds het begin van de epidemie.

Volgens Sciensano doet zich op dit moment in elke provincie een stijging voor van het aantal gevallen, behalve in Waals-Brabant. Afgelopen week zijn er elke dag gemiddeld 221 nieuwe gevallen geregistreerd. Op maandag waren het er zelfs 416. Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) zei donderdag op zender Canvas dat het reproductiegetal voor Antwerpen nu al 1,5 bedraagt en richting 2 gaat.