Bekroonde Iraans-Koerdische schrijver erkend als vluchteling in Nieuw-Zeeland

De Koerdisch-Iraanse banneling en schrijver Behrouz Boochani, die zes jaar lang in een Australisch detentiecentrum op het eiland Manus opgesloten zat, is door Nieuw-Zeeland erkend als vluchteling.

Boochani reisde acht maanden geleden naar Nieuw-Zeeland om er te spreken op een literair festival, en is sindsdien in dat land gebleven, ook nadat zijn visum was vervallen. Intussen is Boochani dus erkend als vluchteling. ‘Dat is gebeurd onder het verdrag betreffende de status van vluchtelingen uit 1951’, zegt Fiona Whiteridge van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst aan persagentschap Reuters. ‘Verder commentaar is niet mogelijk wegens wettelijke redenen en omwillen van de privacy.’

Reuters kon Boochani niet bereiken voor verder commentaar.

De Universiteit van Canterbury, de op een na oudste universiteit van Nieuw-Zeeland, maakte bekend dat Boochani als onderzoeker aan de slag zal gaan bij de onderwijsinstelling.

Roman

Boochani, die tijdens zijn detentie uitgroeide tot de stem van de asielzoekers die samen met hem vastgehouden werden, vluchtte in 2013 uit Iran vanwege zijn berichtgeving over en zijn steun aan de Koerdische onafhankelijkheid. Onderweg naar Australië werd hij door autoriteiten uit een boot geplukt en naar een detentiecentrum op het eiland Manus (Papoea-Nieuw-Guinea) gebracht.

Boochani gooide tijdens zijn detentie daar hoge ogen met zijn boek ‘No friend but the mountains’, waarin hij zijn verblijf op het eiland beschrijft. Een kloeke roman van 416 bladzijden, maar helemaal geschreven via tekstberichten op een telefoon. In het boek vertelt hij onder meer over de zware levensomstandigheden in het kamp, de vele asielzoekers die ontsnappen aan de uitzichtloosheid door zelfmoord te plegen en de mishandelingen door de kampbewakers. Met het boek won Boochani dit jaar nog een van de belangrijkste literaire prijzen van Australië.

Volgens Amnesty International houden de Australische autoriteiten nog steeds honderden mensen tegen hun wil vast in detentiecentra in Papoea-Nieuw-Guinea, Australië en Nauru. Sommigen van hen verblijven er al jarenlang, allen kregen ze een levenslang verbod zich ooit in Australië te vestigen.