Harry en Meghan dienen klacht in tegen opdringerige fotografen

De Britse prins Harry en Meghan Markle hebben een klacht ingediend omdat hun huis in Los Angeles belaagd wordt door opdringerige fotografen. Ze zetten zelfs helikopters en drones in om foto’s te bemachtigen van hun zoontje Archie. Dat meldt Sky News.

Het koppel zegt in de klacht geen speciale behandeling te willen en dat ze in de publieke ruimte er vrede mee nemen dat ze gevolgd worden door media en paparazzi, maar ‘inbreken in de privacy van hun huis gaat te ver’. Helikopters, drones en fotografen die zelfs gaten knippen in de omheining van hun huis, kan niet worden getolereerd.

Volgens de klacht ging de bal aan het rollen nadat The Daily Mail het adres van hun nieuwe woning in Los Angeles publiceerde. Na dat het adres lekte, zag het koppel meerdere drones en helikopters over het domein vliegen. Vermoedelijk om foto’s te maken van hun zoontje Archie, die ze willen laten opgroeien ver van alle camera’s. Nog volgens de klacht hebben onbekenden gaten geknipt in de omheining, in de hoop op die manier een glimp te kunnen opvangen van hun zoontje, intussen veertien maanden oud.

Harry en Meghan dienden een klacht tegen onbekenden in. Op die manier kunnen fotografen hun foto’s veel minder gemakkelijk kwijt. Zo’n klacht zou hen in staat stellen om via dagvaardingen de kopers van de beelden te dwingen om te onthullen wie ze maakte en hen verkocht, aldus nog Sky News.