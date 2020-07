Anderlecht en STVV beslissen zelf om geen publiek toe te laten in augustus

Er zullen tijdens de competitiewedstrijden van Anderlecht in augustus geen fans toegelaten worden in het Lotto Park. De club nam dit besluit na een overleg met de gemeente. Even later volgde ook Sint-Truiden dit voorbeeld.

Het gaat om de wedstrijden van 16 augustus tegen Excelsior Moeskroen en van 23 augustus tegen KAS Eupen. Fans die al tickets hadden voor deze matchen, zullen terugbetaald worden.

Enkel de spelers en staf van beide teams, de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen toegelaten worden in het Lotto Park.

“We hebben deze moeilijke beslissing genomen na de recente ontwikkelingen van de pandemie. Samen met de gemeente Anderlecht kiezen we ervoor om het algemeen belang te dienen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen op vlak van de volksgezondheid. Ik wil de verschillende diensten van onze gemeente danken voor de uitstekende samenwerking”, reageerde CEO Karel Van Eetvelt na een constructief overleg met burgemeester Fabrice Cumps.

Ook op Stayen geen publiek

STVV liet even later verstaan dat er ook bij hen geen publiek toegelaten zal worden in de maand augustus. In het geval van de Limburgers betekent dat dat de wedstrijden tegen Anderlecht en Cercle zonder fans afgewerkt worden. De club legt daarmee de eventuele mogelijkheid om voor beperkt publiek deze wedstrijden af te werken, naast zich neer.