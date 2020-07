We zijn niet alleen: ook in onze buurlanden gaat aantal besmettingen omhoog

Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt fors, maar we zijn lang niet het enige Europese land waar het opnieuw de slechte kant uitgaat. Een overzicht van de huidige situatie in onze buurlanden.

In Frankrijk is het aantal geregistreerde besmettingen met het nieuwe coronavirus voor de derde week op rij toegenomen. Voor het eerst in weken werden meer dan duizend nieuwe besmettingen vastgesteld in een etmaal, meldt het overheidsorgaan Santé publique France.

Dat is een verdubbeling ten opzichte van een week eerder, en het komt niet door een toegenomen aantal tests, waarschuwen de autoriteiten. De stijging wordt toegeschreven aan het versoepelen van de coronamaatregelen. Ook bewaren mensen vaker onvoldoende afstand tot elkaar. In zeven departementen werd de waakzaamheidsdrempel overschreden (meer dan tien besmettingen per 100.000 inwoners: Mayenne, Vosges, Finistère, Val-d’Oise, Haut-Rhin, Parijs en Seine-Saint-Denis).

Ook in Nederland werd dinsdag door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gewaarschuwd voor stijgende cijfers. In de week van 15 tot en met 21 juli werden 987 nieuwe besmettingen gerapporteerd, bijna een verdubbeling van de 534 vastgestelde besmettingen de week voordien. Vooral in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het aantal testen is er fors toegenomen, maar ook het percentage positieve testen. In de week van 6 tot en met 12 juli lag dat aandeel op 0,6 procent, in de week van 13 tot en met 19 juli steeg het naar 1 procent.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is in Nederland gestegen naar 1,29. Voor het eerst sinds half maart ligt dat getal boven de 1, nog een aanwijzing dat na een periode van weinig besmettingen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer toeneemt in Nederland.

In Groot-Brittannië blijft het aantal besmettingen voorlopig in dalende lijn, zo blijkt uit het rapport van de Public Health England (PHE), dat zich baseerde op de data van 13 tot en met 19 juli. De meeste besmettingen worden nog steeds vastgesteld in de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder, en in de regio’s in het noorden en midden van Engeland. De afgelopen 24 uur werden er 769 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Het reproductiegetal schommelt tussen 0,7 en 0,9. Wel moeten we hier de belangrijke kanttekening maken dat de lockdown er later werd opgeheven. Zo gingen de restaurants en pubs er pas op 4 juli opnieuw open.

In Duitsland leken ze het virus opnieuw onder controle te hebben, al is er vandaag toch opnieuw een stijging merkbaar. In het dagelijkse rapport van het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse agentschap voor Volksgezondheid, blijkt dat er 815 besmettingen zijn bijgekomen in de laatste 24 uur. De dag voordien waren dat er nog 569. Het gaat om de grootste dagelijkse toename sinds half mei, als de lokale uitbraak in het slachthuis van Tönnies buiten beschouwing wordt gelaten.

Het reproductiegetal werd donderdag vastgesteld op 0,93. Het RKI specificeert ook een zevendaags reproductiegetal, dat minder onderhevig is aan dagelijkse schommelingen, en dat ligt met 1,05 iets hoger.

In Luxemburg zit het aantal besmettingen in stijgende lijn, maar dat heeft er alles mee te maken dat het Groothertogdom het aantal tests fors heeft opgedreven, met als doel zo goed als de hele bevolking te kunnen testen. Zo werden woensdag bijna 9.000 tests uitgevoerd, waarvan er 98 positief terugkeerden, aldus het Ministerie van Volksgezondheid. Het reproductiegetal bedraagt er momenteel 1,29.