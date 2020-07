Tijdens de campagne voor de huidige presidentsverkiezingen rijst af en toe de vraag of Trump (74) en Biden (77) mentaal wel geschikt zijn voor de baan. Trump legde onlangs een dementietest af om zijn capaciteiten te bewijzen en stoefte nadien met de resultaten op Fox News. Bekijk het hierboven.

Volgens The New York Times legde Trump de Moca-test af, of de Montreal Cognitive Assesment. Dat is een test met dertig vragen die ongeveer tien minuten duurt. Het doel van de test is om mogelijke problemen met denkvermogen en geheugen bloot te leggen. De vragen zijn vrij eenvoudig. Zo moeten patiënten terugtellen van honderd met stappen van zeven, dieren identificeren en een reeks woorden herhalen, zoals Trump hierboven beschrijft met ‘person, woman, man, camera, tv.’