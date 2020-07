Pearl Jam komt naar Werchter (in 2021)

Geen Rock Werchter dit jaar, maar in 2021 zou het festival wel opnieuw plaatsvinden. Met Pearl Jam.

De Amerikaanse supergroep Pearl Jam had enkele weken geleden op het podium van Rock Werchter moeten staan, maar daar stak een virus een stokje voor. Niet getreurd: volgend jaar komt Pearl Jam opnieuw naar het festival.

De groep toert in juni en juli 2021 kort door Europa. Amper 15 concerten staan op de planning. Inclusief Rock Werchter op donderdag 1 juli. Dat festival vindt plaats van 1 tot en met 4 juli.

Rock Werchter 2021 strikte ook al andere namen.

Donderdag 1 juli: Pearl Jam, Pixies, The Lumineers, Rag’n’Bone Man, Miles Kane, Fontaines D.C, The Dead South,,Black Pumas

Vrijdag 2 juli: alt-J, The Streets, Cigarettes After Sex, girl in red, Boy Pablo

Zaterdag 3 juli: Gorillaz, Twenty One Pilots, Jamie xx, Cavetown

Zondag 4 juli: Royal Blood, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Nothing But Thieves, GoGo Penguin, Big Thief