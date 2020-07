Trump volgens peiling Fox News ver achter op Biden

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen ligt de huidige president Donald Trump in de zogenaamde ‘swing states’, de staten waar het om te doen is, ver achter zijn rivaal Joe Biden. Dat bleek donderdagavond uit een peiling van de conservatieve nieuwszender Fox News.

Democraat Biden heeft een voorsprong in Michigan. Vooral vrouwen lijken daar tegen de Republikein Trump te stemmen, blijkt uit de peiling van Fox News.

In Pennsylvania zou 50 procent van de ondervraagde kiezers Biden steunen, vergeleken met 39 procent voor Trump. In 2016 verloor Hillary Clinton de oostelijke staat nog aan Trump met minder dan 45.000 stemmen. In Minnesota zou het er volgens de peiling nog slechter uit zien voor Trump.

De ‘swing states’ zijn staten waar even goed een Democraat als een Republikein kan winnen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland op 3 november.

In een poging van Trump om alsnog de conservatieve kiezers op het platteland aan te spreken, zet hij de afgelopen dagen in op ‘law and order’ in de Democratische staten. Zo stuurt hij federale veiligheidsagenten naar Democratische steden als Chicago.

Conventie uitgesteld

Trump heeft intussen ook de grote Republikeinse conventie die in augustus gepland stond in Florida geannuleerd. Tijdens die bijeenkomst zou hij de nominatie aanvaarden om namens de partij presidentskandidaat te zijn.

De conventie zou plaatsvinden van 24 tot 27 augustus in Jacksonville. Omdat de pandemie in de VS verder opflakkert, besliste Trump om de conventie te annuleren. De deelstaat Florida is momenteel het epicentrum van de pandemie in de VS. ‘We gaan geen grote, publieke conventie houden. Daarvoor is het niet het juiste moment’, zei Trump, die het naar eigen zeggen zijn taak vindt ‘om alle Amerikanen te beschermen’.

Volgens de huidige president ‘klopt de timing voor dit evenement niet’. ‘Het klopt gewoon niet met wat er recentelijk is gebeurd.’ Trump zei dat Republikeinse afgevaardigden die hem voordragen als kandidaat voor de partij tijdens de presidentsverkiezing op 3 november tegen Democraat Joe Biden, zich zullen verzamelen in North Carolina voor een ‘redelijk snelle ontmoeting’.

In de VS zijn nu al meer dan 4 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus.