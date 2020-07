Wouter Beke: ‘Stevige verdediging uitgebouwd om woonzorgcentra te beschermen tegen tweede coronagolf’

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei vrijdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat ‘heel wat lessen zijn geleerd uit de eerste coronagolf’. De woonzorgcentra zijn daardoor volgens hem nu veel beter voorbereid dan in maart. ‘Er is een stevige verdedigingslinie uitgebouwd.’

Beke benadrukte dat hij er op dit moment alles aan wil doen om te vermijden dat een nieuwe golf van coronabesmettingen toeslaat in de woonzorgcentra. Tijdens de eerste golf van de epidemie hield het coronavirus daar heel lelijk huis, met ruim 3.000 doden tot gevolg.

‘We moeten daarom kort op de bal spelen. We hebben lessen geleerd uit het begin van de coronacrisis, toen het beschermingsmateriaal niet voorhanden was. Dat is er nu wel. We hebben veel materiaal gekocht en de woonzorgcentra systematisch beleverd. Er is de voorbije weken een stevige verdedigingslinie uitgebouwd’, zei Beke. ‘Niet alleen door beschermingsmateriaal te voorzien, maar ook door de teststrategie aan te passen. Nu worden ook mensen getest die nog geen symptomen vertonen, dat was in het verleden niet altijd het geval.’

‘We hebben snel geschakeld om te vermijden dat we in een nieuwe lockdown terechtkomen’, vervolgde Beke. Op dit moment zijn er geen heropflakkeringen van het virus in woonzorgcentra. En dat willen we vooral zo houden.’

Harde kritiek

Beke: ‘Die waakzaamheid is zeker nodig, want de cijfers gaan niet de goede richting uit. De verstrengingen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren aankondigde, geven aan dat iedereen zich zorgen maakt.’

Over de harde kritiek die Beke te beurt viel wegens zijn falende aanpak van de coronacrisis, zei de CD&V’er dat het ‘de plicht van de oppositie is om oppositie te voeren’. ‘Maar vergeet niet dat we stonden voor een nooit eerder geziene situatie’, herhaalde hij. ‘En het is ook de plicht van een minister om het beleid uit te voeren dat moet gevoerd worden. En op dit moment is dat een stevige verdedigingsgordel opbouwen voor de tweede golf.’

Contactopsporing

Beke maakte zich verder sterk dat niet alleen de woonzorgcentra beter voorbereid zijn dan in het verleden het geval was. ‘Ook aan de contactopsporing wordt op alle vlakken hard gewerkt. Vanaf vandaag is het mogelijk om de callcentra zelf te bellen om bijkomende informatie door te geven. Ook artsen kunnen voortaan mee input geven.’

Beke: ‘We zullen de komende dagen zien hoe goed de bijkomende maatregelen die gisteren genomen zijn, zullen helpen. Daarom doe ik hier ook de oproep aan iedereen om zijn of haar contacten te beperken en die goed bij te houden. Iedereen moet zeer goed registreren met wie hij in contact is geweest.’