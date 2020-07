Vlaamse coronacommissie heeft 94 aanbevelingen klaar

Straks bespreekt de Vlaamse coronacommissie haar rapport met liefst 94 aanbevelingen. Dat elk woonzorgcentrum een voorraad beschermingsmateriaal moet hebben voor drie maanden is zo’n aanbeveling.

De Vlaamse coronacommissie ging onder leiding van Björn Rzoska (Groen) op zoek naar waar het is misgelopen in de bestrijding van het coronavirus in Vlaanderen. En dan met name in de woonzorgcentra (wzc).

Voorzitter Björn Rzoska stelde vanmorgen enkele aanbevelingen voor op Radio 1. Hij verwacht dat het rapport later vandaag in de commissie wordt goedgekeurd

Een voorbeeld? ‘We pleiten ervoor dat elk wzc en elke voorziening voor drie maanden persoonlijk beschermingsmateriaal in stock heeft en dat er ook op Vlaams niveau een voorraad is om wzc’s en andere instellingen te helpen.’

Ook over het langer openhouden van de wzc’s en niet meteen alle bezoek te weigeren, doet de commissie aanbevelingen. Rzoska is alvast tevreden dat de totale lockdown nu niet wordt uitgeroepen bij deze nieuwe uitbraak. Want de eenzaamheid in de wzc’s had een enorme impact. ‘Daar zijn ook mensen aan gestorven’, stelde hij op Radio 1.

Beter loon en arbeidsvoorwaarden voor de zorgverleners staat ook in de aanbevelingen. Rzsoka verwacht daar een antwoord op in de septemberverklaring van president Jan Jambon. Er is alvast één en ander beloofd.

Voorts is er nood aan een cel crisiscommunicatie. Want de communicatie was een rommeltje. Veel richtlijnen, tegenstrijdige richtlijnen en vooral heel late richtlijnen. Pas op vrijdagavond wisten de wzc’s wat maandag al klaar moest zijn.

Over de gevraagde eenheid van commando staat nog niet te veel in het verslag van de commissie. Volgens Rzoska is dat een latere opdracht voor de commissie.