Krantencommentatoren: dit is te weinig te laat

De krantencommentatoren zijn het eens: wat de Veiligheidsraad gisteren besliste, is gewoon te weinig om het virus af te remmen.

Volgens Bart Sturtewagen in De Standaard is het duidelijk dat onze politieke leiders te vroeg de teugels hebben gevierd. Natuurlijk is paniek geen goede raadgever, maar wat gisteren is beslist is te weinig, vindt hij. ‘Het licht van de zon ontkennen is niet dienstig bij de bestrijding van wat de tweede coronagolf moet worden genoemd’. Alle inspanningen en al het gespendeerde geld bij de eerste golf staan nu op het spel. ‘Laat het niet voor niets zijn geweest’, schrijft hij.

In Het Nieuwsblad verwijt Arnout Gyssels de politiek dat ze ‘niet in staat is om een versnelling hoger te schakelen en haar verantwoordelijkheid te nemen’. Hij noemt het een zware gok die ertoe kan leiden dat het land weer op slot gaat.

Yves Lambrix in Het Belang van Limburg heeft het over een gemiste kans. Ook Dirk Hendrix in Gazet van Antwerpen vindt dat wat de Veiligheidsraad gisteren besliste ‘tegenvalt’. ‘De Nationale Veiligheidsraad heeft ervoor gekozen om juist op dit cruciale moment de adviezen van de experts voor een deel naast zich neer te leggen.’ De krant zal ‘met klamme handjes’ de verdere evolutie van de cijfers volgen.

Bart Eeckhout in De Morgen stelt dat ‘het virus met kanonnen een nieuwe omsingeling inzet terwijl onze regering pijl en boog uitdeelt’. Hij begrijpt dat de regering het economisch herstel geen nieuwe klap wil toedienen maar ‘hoe langer er wordt gewacht, hoe drastischer de maatregelen zullen moeten zijn’. Erger nog is dat er volgens hem niet aan de verzekering is gedacht tegen de nieuwe golf: er is nog geen deftige contactopsporing en de isolatie van nieuwe besmettingen gebeurt niet.

Eenzelfde teneur in Het Laatste Nieuws waar Dimitri Antonissen schrijft dat ‘zo snel corona zich kan verspreiden, zo traag dit land reageert’. De ministers namen schitterende maatregelen, vindt hij, als ze die een week geleden hadden genomen. Nu komen ze te laat want de tweede golf is al lang niet meer lokaal. En niet alleen de politici komen te laat, ook de nodige informatie over waar het coronavirus toeslaat, komt te laat bij ons. ‘Schrikbarend is keer op keer hoe weinig informatie we over de besmettingen hebben.’

Een wat ander geluid in Le Soir. Daar schrijft Bernard Demonty dat het niet eens zo gek is om, in plaats van nu al striktere maatregelen op te leggen, eerst te zorgen dat de huidige maatregelen beter worden opgevolgd. ‘Als het straks opnieuw fout gaat, is het niet het virus dat gewonnen heeft, het is de menselijke stompzinnigheid die zegeviert.’

Idem in La Libre Belgique. Ook daar wijst Francis Van de Woestyne op onze verantwoordelijkheid. Het bestrijden van corona moeten wij allemaal doen. ‘De strijd tegen het virus is niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Of van de anderen. Het is onze verantwoordelijkheid.’