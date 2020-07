Wisselvallig weekend in aantocht

Vrijdag krijgen we regen of buien vanaf het westen, later in de namiddag droger met meer zon in het westen. Komend weekend blijft het wisselvallig met kans op regen of buien, vooral in de nacht van zaterdag op zondag. Dat meldt het KMI vrijdagochtend.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met vanaf vrijdagochtend buien in de westelijke helft van het land. In de namiddag verwacht het KMI buien in het hele land, maar in het westen wordt het geleidelijk droger met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Hoge Venen en 22 of 23 graden elders. De wind is matig uit het westen.

Vrijdagavond zijn er nog tijdelijk buien in het oosten van het land. Elders wordt het gedeeltelijk bewolkt en droog. Vrijdagnacht wordt het overal droog en wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. Minima tussen 10 en 15 graden.

Zaterdag neemt de bewolking snel toe vanuit het westen en het wordt overal zwaarbewolkt met eerst lichte regen of motregen. Zaterdagavond en -nacht gaat het harder regenen. De maxima schommelen tussen 20 graden op de Hoge Venen en 25 graden elders. De wind is matig uit het zuidwesten.

Zondag valt er eerst nog regen of enkele buien in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het al droog. In de loop van de namiddag wordt het droog vanuit het westen met opklaringen. Een bui blijft echter mogelijk. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum van het land.

Maandag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en kan er nog een buitje vallen. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden.