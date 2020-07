Aantal besmettingen blijft stijgen, gemiddeld 220 per dag

Tussen 14 en 20 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 220,6 per dag. Dat is een stijging van 89 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt vrijdag op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op 100.000 inwoners waren er in een periode van 14 dagen - tot 20 juli - 20,6 besmettingen, blijkt verder nog uit het dashboard.

Het totale aantal besmettingen in België klokt nu af op 64.847. Nog slechter nieuws is dat het reproductiegetal nu al 1,5 bedraagt. Voor Antwerpen gaat het al richting 2, zo zei epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) donderdag in Terzake. Dat betekent dat in Antwerpen elke besmette persoon er twee nieuwe besmet.

‘De ene generatie is momenteel de andere aan het besmetten, de ene wijk de andere’, zei Van Damme. ‘Zelfs een lokale lockdown heeft geen zin meer, want het is zich heel snel aan het verspreiden op het Belgische grondgebied.’

Dagcijfers nog hoger

Een maand geleden ging het aantal nieuwe besmettingen op één dag weer boven de honderd. Nu ligt dat aantal opnieuw heel wat hoger. De dagcijfers liggen nog veel hoger dan de gemiddelden. Zo staat het dagcijfer voor maandag 20 juli al op meer dan 400 besmettingen. En zelfs dat cijfer is nog niet definitief.

Volgens Bart Mesuere, informaticus aan de UGent, zal dat aantal waarschijnlijk eindigen op meer dan 500 besmette gevallen. ‘Als we kijken naar het verleden ziet het daar toch naar uit. We weten dat na drie dagen meestal maar 75 procent van de besmette gevallen gerapporteerd zijn. Die 370 die er nu staat, is die 75 procent. Daar zullen dus nog gevallen bijkomen’, zegt hij.

‘Dramatische stijging’

Sciensano noemde die cijfers gisteren al dramatisch. ‘De cijfers zijn inderdaad dramatisch aan het stijgen’, zei epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano. ‘Het is dan ook belangrijk dat we blijven benadrukken dat de maatregelen moeten nageleefd worden. Maar het klopt dat we opnieuw naar zo’n piek als in maart en april gaan.’

Onder druk van die stijging besloot de Nationale Veiligheidsraad gisteren om de maatregelen ietwat aan te scherpen. Vanaf zaterdag is het verplicht om een mondmasker te dragen op markten, rommelmarkten, kermissen en in de publieke delen van openbare gebouwen. Wie zich verplaatst in een horecazaak, om bijvoorbeeld naar zijn tafel of het toilet te gaan, moet dat ook doen. ­De nachtwinkels sluiten voortaan om 22 uur. Zo wordt vermeden dat er alcohol verkocht wordt voor straatfeestjes na de sluiting van de cafés. Op restaurant of café zal per tafel één iemand zijn telefoonnummer of e-mailadres moeten opgeven. Al wie terugkeert uit het ­buitenland, zal 48 uur voor thuiskomst elektronisch moeten aangeven met wie hij naar waar gereisd is.

Wetenschappers vinden die nieuwe maatregelen echter niet ver genoeg gaan. ‘Ik had kordate maatregelen verwacht, maar premier Wilmès blijft voor de zachte aanpak kiezen’, zei epidemioloog Pierre Van Damme. Ook viroloog Marc Van Ranst betreurde dat de bubbel niet is verkleind. ‘Van vijftien naar tien gaan, zou een sterk signaal zijn geweest’, verklaarde hij in Het Journaal.