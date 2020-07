Onderzoek geopend naar seksuele intimidatie Belgische sportdirecteur van Marion Sicot

Het Franse gerecht heeft een onderzoek geopend na een klacht van de Franse wielrenster Marion Sicot over seksuele intimidatie door haar vroegere manager Marc Bracke. Dat bevestigde Loïc Abrial, procureur van Sicots woonplaats Montargis, donderdag.

De 28-jarige Sicot diende midden mei een klacht in bij het parket. De wielrenster, die in 2018 deel uitmaakte van het Belgische team Doltcini-Van Eyck Sport, zit op dit moment een voorwaardelijke schorsing uit. Op 27 juni 2019 testte ze bij het Franse kampioenschap positief op het gebruik van EPO.

Nadat ze eerst haar onschuld uitschreeuwde, bekende Sicot in maart dat ze EPO gebruikte in de hoop het vertrouwen van haar sportdirecteur terug te winnen. Ze vertelde ook dat ze Bracke sinds oktober 2018 foto’s in lingerie stuurde. Die had haar daarom gevraagd om zo haar fysieke gesteldheid en gewicht te kunnen controleren. Het Belgische team ontkent elke intentie van seksuele intimidatie.

Eind februari meldde de Franse krant Le Monde dat de ethische commissie van de UCI een “formele procedure” had geopend over het Belgische team, op basis van andere getuigenissen vanuit de ploeg.