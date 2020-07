Ex-vrouw Elton John eist geld voor zijn film en memoires

Renate Blauel zegt dat Elton John met zijn memoires en biografische film de deal brak die ze bij hun scheiding ondertekenden. Ze eist een riante schadevergoeding.

In 2019 publiceerde Elton John zijn memoires: Me was daar te titel van. Datzelfde jaar kwam ook de biografische film Rocketman in de zalen. Renate Blauel, die in de jaren 80 vier jaar met Elton John getrouwd was, doet hem nu een proces aan voor passages uit die film en uit dat boek. Daarin zouden details uit hun huwelijk vrijgegeven worden en dat is in strijd met een overeenkomst die de twee tekenden bij hun scheiding in 1988, beweert Blauel.

In Blauels schadeclaim staat volgens de BBC te lezen dat de onthullingen weer psychische problemen bij haar naar boven brachten. Elton John ontkent dat de overeenkomst in de film of in de memoires verbroken zou zijn. Volgens zijn verdediging kan er dus ook geen sprake zijn van psychologische schade. Elton John had voor publicatie al enkele passages uit zijn boek geschrapt. Hij merkt ook op dat Blauel maar op acht pagina’s vernoemd wordt. Toch is dat voor Blauel problematisch. Zo schrijft Elton John in Me, bijvoorbeeld, dat de twee in 1983 trouwden zonder de bedoeling een gezin te stichten. Terwijl het stel volgens Blauel wel degelijk geprobeerd heeft kinderen te krijgen.

Blauels advocaat zegt aan de BBC dat de film het huwelijk voorstelt als een schijnvertoning. ‘Dat vind ze een onrespectvolle voorstelling van hun tijd samen’, zegt de advocaat. Uit gerechtsdocumenten blijkt dat Blauel 3 miljoen pond (3,29 miljoen euro) schadevergoeding eist.