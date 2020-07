Zo ziet een café- en restaurantbezoek er binnenkort uit

Mondmaskers worden niet alleen vaste prik in het straatbeeld. Wie op restaurant of café gaat, zal ook vanaf zaterdag een mondmasker moeten dragen als hij zich verplaatst naar bijvoorbeeld zijn tafel of de toiletten. Gasten moeten vanaf dan ook hun naam en telefoonnummer achterlaten, om contact tracing mogelijk te maken. Dat maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend.