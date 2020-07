Boete, maar geen schorsing meer voor bokser Billy Joe Saunders na instructievideo voor partnergeweld

De Britse boksfederatie heeft Billy Joe Saunders donderdag een boete van 15.000 pond (16.500 euro) opgelegd. De WBO-wereldkampioen bij de supermiddengewichten wordt gestraft voor een “als grap bedoeld” filmpje, waarin hij in volle coronacrisis opriep “korte metten te maken met vrouwen die tijdens thuisisolatie hun man lastig vallen”. Saunders was voorlopig geschorst sinds hij het filmpje eind maart postte. Die schorsing is nu opgeheven.

In het ophefmakende filmpje doet Saunders op een bokszak in zijn schuur voor “hoe je je vrouw het snelst het zwijgen oplegt”. “Dit is de manier om je vrouw de mond te snoeren. Als ze binnenkomt en ze wil je iets vertellen, dan explodeer je ineens en bam, een rechtse op de kin. Terwijl ze te verbouwereerd is om te reageren, schakel je haar met een rake linkse uit. Dat zou voldoende moeten zijn”, vertelt Saunders terwijl hij de bokszak rake klappen verkoopt.

Nadat de video voor veel boosheid en afschuw op sociale media zorgde, betuigde de 30-jarige Saunders snel spijt. “Ik zal huiselijk geweld nooit goedpraten. Moest ik een man een vrouw zien slaan, zou ik hem zelf tot moes slaan. Excuses, als ik vrouwen heb beledigd. Het was een domme fout, ik dacht niet na. Mijn gevoel voor humor is niet ieders kopje thee”, verklaarde hij. Ook beloofde Saunders 25.000 pond (28.000 euro) te schenken aan een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van partnergeweld. De boete die hij nu moet ophoesten, zal de federatie eveneens aan een goed doel schenken.

Saunders was niet aan zijn proefstuk toe. Eerder in maart excuseerde hij zich nog voor een video waarin hij een vriend van een vliegtuig laat verwijderen omdat die zogenaamd het coronavirus opgelopen zou hebben. In 2018 ging Saunders ook al in de fout. Toen stak hij in een video de draak met een drugverslaafde vrouw. Hij bood de vrouw drugs aan om een seksuele daad te verrichten en vroeg haar ook om een toevallige voorbijganger in het gezicht te slaan, wat ze ook deed. Het kostte de controversiële bokser destijds een boete van ruim 100.000 euro.