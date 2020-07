Mike Tyson maakt op zijn 54ste comeback in het boksen

Bokslegende Mike Tyson trekt op zijn 54ste de handschoenen weer aan. Op 12 september neemt hij het in een exhibitiematch op tegen Roy Jones Junior (51). Voor Tyson zal het zijn eerste boksmatch in 15 jaar worden.

Geruchten over een eventuele terugkeer van Tyson deden al langer de ronde. Zeker de laatste maanden, toen de Amerikaan om de haverklap filmpjes op het internet losliet waarin hij zijn hard labeur liet bewonderen. Nu bleek dat zweet niet zomaar verspild te zijn.

Tyson werd in 1986 op 20-jarige leeftijd de jongste zwaargewichtkampioen ooit, toen hij Trevor Berbick versloeg. Sindsdien was hij nooit een onbesproken blad. Behalve de waslijst aan veroordelingen, werd hij ook berucht omwille van zijn beet in het oor van Evander Holyfield, tijdens een kamp in 1997.

Foto: afp

In juni 2005 stond Tyson voor de laatste maal in de ring. Tegen de Ier Kevin McBride gaf hij na zes rondes op. Het betekende zijn zesde nederlaag in 58 profkampen. Van zijn laatste vier gevechten verloor Tyson er drie. Zijn laatste zege boekte hij in februari 2003 toen hij zijn landgenoot Clifford Etienne na 49 seconden knock-out sloeg. Van zijn 50 overwinningen behaalde Tyson er 44 met KO.

Foto: AFP

Jones kwam op 8 februari 2018 het laatst in actie. Hij boekte toen een 66e zege. Daar staan negen nederlagen tegenover.

MIKE TYSON IS BACK! pic.twitter.com/Scesn1Hu6G — Complex Sports (@ComplexSports) July 23, 2020