Twintig jaar na de allereerste aflevering van Big Brother maakt de moeder der realityreeksen haar comeback. SBS gaat samen met het Nederlandse RTL 5 een nieuw seizoen op de buis brengen in 2021. De zoektocht naar bewoners van het huis zonder privacy is nu gestart.

Steek een groep wildvreemden honderd dagen lang in een huis, stel overal camera’s op opdat ze 24 op 24 uur geen greintje privacy meer hebben, neem het contact met de buitenwereld weg, nomineer medebewoners voor vertrek en roep ze voor persoonlijke ontboezemingen tot in de dagboekkamer bij Big Brother himself (of Walter Grootaers voor de kenners). De enige overblijver was de winnaar. Die ging huiswaarts met een fikse geldprijs.

Dat was het revolutionaire format van Big Brother in de begin jaren 2000. Het Vlaamse SBS stapt mee in de reboot die zendergroep RTL Nederland begin juni al heeft aangekondigd. De coproductie zal in 2021 te zien zijn op het kleine scherm. Of dat op Vier of op Vijf is, is nog niet beslist. Ook wie de presentatie op zich neemt en waar het huis gevestigd is, is nog niet bekend.

In een zee van realityprogramma’s zoals Love island, Temptation island en Ex on the beach waar de seksuele escapades soms danig ontsporen, is de keuze om Big Brother terug te brengen verrassend te noemen. Al zien ze dat bij SBS anders. ‘Big Brother is relevanter dan ooit: we staan voortdurend in contact met elkaar en de buitenwereld’, zegt Annick Bongers, programmadirecteur bij SBS. ‘We presenteren een zo mooi mogelijke versie van onszelf. Maar wat gebeurt er als mensen plots naar binnen moeten kijken in plaats van naar buiten? Deze nieuwe Big Brother wordt een ontzettend interessant experiment voor alle generaties.’

Het format kwam in 1999 voor het eerst op televisie in Nederland. Het werd bedacht door John de Mol en Paul Römer. Ons land volgde een jaartje later. Walter Grootaers groeide uit tot het boegbeeld van de reeks en kreeg voor de presentatie hulp van Sandy Blanckaert, Gerrit De Cock, Sandrine Van Handenhoven en Kelly Pfaff. Er verschenen zes reguliere seizoenen en drie seizoenen met bekende Vlamingen en oud-kandidaten.

Het laatste seizoen dateert al van 2007, maar het is vooral het eerste dat in het collectieve televisiegeheugen blijft hangen. De namen van de kandidaten van toen gaan tot op vandaag nog steeds over de tongen, zoals onder anderen Betty Owczarek, Frank Molnar, Steven ‘Spillie’ Spillebeen en Jeroen Denaeghel. Uiteindelijk was het Spillie die met de geldprijs van 5 miljoen – toen nog – Belgische franken naar huis ging.