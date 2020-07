Niet onbezorgd op reis: verplicht elektronisch formulier invullen

Wie terugkeert uit het buitenland, moet verplicht een elektronisch formulier invullen om contact tracing mogelijk te maken. Dat geldt voor alle mogelijke transportmiddelen en voor alle kleurcodes. Het digitaal document zal 27 juli klaar zijn, zegt Karine ­Moykens, hoofd van het interfederaal ­comité Testing & Tracing.

Het formulier zelf zal pas over enkele dagen beschikbaar zijn, en moet ingevuld worden door iedereen die meer dan 24 uur in het buitenland verbleef. Het kan maximum 48 uur voor het terugreizen ingevuld worden.

Vandaag moet iedereen die terugvliegt uit een rode zone een papieren formulier invullen. Dat systeem wordt uitgebreid, vanaf maandag moet iedereen, ook toeristen, die uit het buitenland België binnenkomt het elektronisch formulier invullen. Dat geldt voor alle vervoersmiddelen, vliegtuig, auto, boot, trein, bus, te voet of met de fiets, en alle zones: rood, oranje of groen.

Hoe de controle precies zal gebeuren is nog niet helemaal uitgeklaard. Een sluiting van de grenzen om auto’s te controleren, is niet aan de orde, maar grenscontroles zijn wel mogelijk. Automobilisten, fietsers en voetgangers zullen via steekproeven getest worden. Wie gecontroleerd wordt kan een boetes krijgen. Wie met het vliegtuig of per boot terugkomt, moet voor het boarden bewijzen dat het formulier werd ingevuld.

Er wordt informatie verzameld over het land waar men verbleven heeft en met wie men heeft gereisd. Het formulier moet het voor de autoriteiten gemakkelijker te maken om mensen op te volgen als er ergens in het buitenland een besmetting is geweest. Het is ook een herinnering voor vakantiegangers uit de rode zone om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Wie terugkomt uit een rode zone moet verplicht in quarantaine en een test laten doen. Voor de oranje zone is dit sterk aangeraden.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) herhaalt dat het virus overal is. ‘Het is belangrijk om afstand te houden en de handen ze blijven wassen, ook in het buitenland’, drukt ze op het hart.