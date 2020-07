Gaan deze beslissingen van de Veiligheidsraad het tij keren?

Een mondmasker wordt vaker verplicht en we moeten onze gegevens achterlaten op restaurant en café. Maar we mogen nog steeds per week nauw contact hebben met vijftien andere mensen. Veel experts hadden liever gehad dat dit er weer tien zouden worden. ‘Wedden dat we binnen een week spreken van een gemiste kans?’ vindt Leuvens rector Luc Sels.