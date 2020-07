Gemeentes kondigen eigen regels af over mondmaskers

De Nationale Veiligheidsraad kondigde nieuwe maatregelen aan in de aanpak van de coronacrisis. Een belangrijke pijler is dat burgemeesters nu zelf ook initiatieven kunnen nemen, laat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) weten op Radio 1.

Premier Wilmès zei het al: van een verdere versoepeling kan geen sprake zijn zolang de cijfers blijven stijgen ‘Belangrijk is ook dat burgemeesters nu ook lokale initiatieven kunnen nemen’, voegde De Block toe in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Dat is exact was verschillende burgemeesters doen. In Hasselt wordt het mondmasker vanaf zaterdag verplicht in de binnenstad in het ‘kernwinkelgebied’ voor +12-jarigen, in de zone binnen en op de Groene Boulevard, in de stationsbuurt en op de Blauwe Boulevard. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakte maandag bekend in Hasselt naar clusters van coronabesmettingen te speuren.

Elders in Limburg heeft het Lommelse schepencollege beslist om de hele maand augustus geen kermissen te organiseren. Het gaat dan concreet over de kermissen in Kattenbos, Werkplaatsen en Lommel-Centrum. Voor andere activiteiten in augustus wordt event per event bekeken wat wel en niet kan plaatsvinden, en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Kuststeden

Ook Blankenberge gaat voor de verplichting van het mondmasker op de zeedijk. ‘Om duidelijkheid te creëren, maken we het dragen van een mondmasker verplicht voor het kernwinkelgebied en de Zeedijk. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is’, zegt burgemeester Daphne Dumary (N-VA).

Ook Nieuwpoort zou het gebruik van een masker op de Zeedijk verplichten, maar dat kon niet worden bevestigd door de burgemeester.

Een aantal andere gemeenten zoals Oostende, De Haan en Middelkerke maakten maskers eerder al verplicht op wekelijkse markten. Ook Knokke houdt het voorlopig bij de federale maatregelen.

Oostende maakte woensdag al bekend dat mondmaskers verplicht worden op alle markten en in de winkelstraten: Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Wittenonnenstraat, Vlaanderenstraat, Wapenplein, Christinastraat en de James Ensorgalerij. Het gebruik op de zeedijk, de Visserskaai, de uitgaansbuurten en andere drukke plaatsen wordt sterk aanbevolen. Op het uitgestrekte strand of de dijk van Zeebrugge moeten zonnekloppers geen masker dragen.