Taylor Swift brengt vannacht lockdownalbum uit met gastoptredens van Bon Iver en Aaron Dessner (The National)

De wereldtournee die Taylor Swift op 20 juni naar ons land zou brengen werd geschrapt, maar de zangeres heeft allesbehalve stilgezeten. Om middernacht brengt de Amerikaanse popster haar achtste album uit, ‘Folklore’, met enkele verrassende gasten.

Het is een ijzeren wetmatigheid, weten haar fans. Taylor Swift laat minstens twee jaar tussen de release van haar albums. De verbazing is dus groot nu de zangeres amper een jaar na ‘Lover’ alweer met een nieuw werk op de proppen komt. ‘Normaal gezien zou ik te hard nadenken over het “perfecte” moment, maar in de tijd waarin we leven is niets gegarandeerd, besef ik nu’, schrijft de zangeres bij op Instagram bij de aankondiging van ‘Folklore’, haar achtste album dat vrijdag al verschijnt.

Swift schreef de nieuwe nummers in isolatie nadat het coronavirus haar uitgebreide toerschema van tafel had geveegd. Ze kon daarbij wel rekenen op de medewerking van enkele van haar grote helden: Aaron Dessner, gitarist bij The National, zat aan de knoppen bij elf van de zestien nummers en Bon Iver leende zijn schrijf- en zangkunsten aan het nummer ‘Exile’. Verder noemt de zangeres op Instagram ook ‘Lover’-producer en ‘muzikaal familielied’ Jack Antonoff en William Bowery, voorlopig een onbeschreven blad.

Samen met het album, verschijnt de videoclip van single ‘Cardigan’. De 30-jarige popster neemt, net als in vorige single ‘The Man’, de regie zelf in handen (en gezien de coronamaatregelen ook haar eigen styling, haar en make-up, geeft de zangeres nog mee met een knipoog).