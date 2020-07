Van Damme: ‘Ik had kordate maatregelen verwacht, want het is vijf over twaalf’

Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) zegt donderdag dat hij ‘kordate maatregelen’ had verwacht van premier Sophie Wilmès. ‘Toch kiest ze nog steeds voor de zachte aanpak, terwijl we al zo weinig tijd hebben.’

Van Damme had al voor de Veiligheidsraad van donderdag gepleit voor een beperking van de contactbubbel van 15 naar 10, maar dat voorstel van de virologen heeft het dus niet gehaald in de beraadslaging van de politici donderdagochtend.

Van Damme blijft sceptisch over de ‘zachte aanpak’ van de regering. ‘Men zegt dat men een eerste veldslag heeft gewonnen, waarmee allicht verwezen wordt naar de aanpak van de eerste golf, maar de oorlog is nog niet gedaan’, zegt Van Damme.

‘We hebben nog anderhalf jaar een marathon te lopen. Ik vrees dat we in een jojobeleid gaan terechtkomen van beurtelings versoepelen en dan weer moeten verstrengen. Dat is ook niet goed. We moeten zoeken naar een evenwicht.’

Ook viroloog Marc Van Ranst betreurt dat de bubbel niet is verkleind. ‘Van vijftien naar tien gaan, zou een sterk signaal zijn geweest’, verklaart hij in Het Journaal. De registratieplicht in de horeca en de uitbreiding van de mondmaskerverplichting vindt hij een goede zaak.