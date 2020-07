Burgemeester Trois-Ponts: ‘Niets tegen Vlaamse vlag, ik wilde polemiek vermijden’

De lokale politie heeft gisteren bij een scoutskamp in het Waalse Trois-Ponts een Vlaamse vlag weggehaald, wat leidt tot kritiek aan Vlaamse kant. ‘In het reglement voor de jeugdbewegingen staat dat een regionale vlag mag als de Belgische driekleur er maar bij hangt’, verdedigt burgemeester Francis Bairin zich.

‘Een nieuwe Leeuw is gratis bij mij verkrijgbaar. Inclusief vlaai. En de haatsmurf? Eén rond zijn oren.’ Onder meer bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) is de tussenkomst van de politie op een scoutskamp in Trois-Ponts, waar een Vlaamse vlag werd weggehaald, in het verkeerde keelgat geschoten.

De ‘haatsmurf’ (of in dit geval ‘Schtroumpf Grognon’) in kwestie, burgemeester Francis Bairin (lijst Ensemble, gelieerd aan MR), verklaarde gisteren al dat hij in geen geval iets tegen regionale vlaggen heeft, als de Belgische driekleur er maar bij hangt. ‘Zo staat het ook in het reglement dat de gemeente heeft opgesteld voor jeugdbewegingen die op bezoek komen’, verduidelijkt hij vandaag verder. ‘Ik was helemaal niet op zoek naar een polemiek door de Vlaamse vlag weg te laten halen, maar ik wil gewoon dat het reglement wordt gevolgd. De gemeenteraad heeft die regels drie jaar geleden opgesteld en de passage over de vlaggen heeft helemaal niets te maken met een of andere vorm van extremisme. We vinden het gewoon logisch dat de driekleur een plaats krijgt op de kampen van jeugdbewegingen en als ze willen mag daar een regionale vlag bij. Iedereen is welkom, als de regels maar worden gerespecteerd.’

Het hijsen van de vlag

Op pagina zestien van het 56 pagina’s tellende reglement voor de jeugdbewegingen staan, tussen de regels over alcohol en de waarschuwing voor een gevaarlijke plant, de bepalingen over de vlaggen. ‘De plek waar de vlag hangt is een belangrijke op het kamp, het is een verzamelplaats. We weten dat iedere dag daar wordt gestart met het hijsen van de vlag: dikwijls die van de afdeling zelf of van de jeugdbeweging in het algemeen, samen met die van het land. Er zijn verschillende manieren om die vlaggen te presenteren. Alles hangt af met de indruk die men wil geven aan de bezoekers en aan de bewoners! Als u dit wenst, bent u vrij om een regionale vlag te hijsen, op voorwaarde dat de nationale vlag erbij hangt.’

De woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, Jan Van Reusel, zegt dat de vereniging nog niet vaak geconfronteerd is met een weggehaalde vlag. ‘Allicht heeft de gevoeligheid ermee te maken dat er vroeger heel formele beschrijvingen bestonden over welke vlag in welke vorm werd gehesen’, zegt Van Reusel. ‘Tegenwoordig wordt daar veel minder bij stilgestaan. Veel groepen hijsen gewoon de scoutsvlag. Maar wij hanteren het principe dat je de gastheer respecteert. Als daar bepaalde gevoeligheden rond vlaggen bestaan, dan moet je die niet weglachen en er gepast op reageren. Ik ga er van uit dat onze groep de vlag ook niet uitdagend had bedoeld en de plaatselijke regels rond de vlaggen over het hoofd heeft gezien.’