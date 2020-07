Coronavirus komt ook aan bod in nieuw seizoen ‘Grey’s anatomy’

Terwijl corona bij ons niet in series zal opduiken, zal de wereldwijde pandemie wel verwerkt worden in de populaire Amerikaanse ziekenhuisreeks ‘Grey’s anatomy’.

‘Het is onmogelijk om een langlopende medische show te maken en daarbij niet het medische verhaal van ons leven te gebruiken’, zegt uitvoerend producent Krista Vernoff. Daarnaast is het productioneel ook makkelijker om personages met mondmaskers te laten acteren, als je dat kunt toeschrijven aan corona.

De scenaristen gaan al sinds het begin vaak te rade bij artsen voor verhaallijnen. ‘Soms vertellen ze zelfs grappige anekdotes. Maar de gesprekken over corona zijn anders. Het voelt meer als therapie. Voor de artsen zijn die gesprekken een uitlaatklep om hun ervaringen met corona te verwerken.’

Grey’s anatomy, dat er al zestien seizoenen heeft opzitten, zou eind september weer starten in de VS, maar het is onzeker of men de beoogde datum zal halen voor het uitzenden van het nieuwe seizoen, aangezien de opnames nog niet werden opgestart.