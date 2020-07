Neen, de coronacrisis heeft het modedefilé niet doen verdwijnen. Het Franse modehuis Dior pikte woensdag de draad op en presenteerde zijn cruisecollectie, zoals eerder gepland, in het Italiaanse Lecce. Was het dan business as usual? Niet helemaal. Er was geen publiek aanwezig op het verlichte Piazza del Duomo en de modellen (zonder mondmasker) hielden voldoende afstand van elkaar. Wie geen afstand hield van elkaar, was de dansgroep die het defilé mocht opluisteren. Creatief directeur Maria Grazia Chiuri verwerkte heel wat lokale ambachten in de collectie, zoals macramé en kant.