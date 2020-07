Trump wil naar nog meer steden federale troepen sturen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag aangekondigd naar nog meer steden federale troepen te zullen sturen. Die troepen moeten er volgens Trump de misdaad de kop indrukken. Trump stuurde eerder al federale ordediensten naar Portland, waar al dagenlang hevige antiracismeprotesten plaatsvinden.

Trump maakte de opschaling van het al bestaande veiligheidsplan, dat de naam ‘Operation Legend’ kreeg, bekend samen met William Barr, zijn minister van Justitie. De Amerikaanse president zei dat de federale agenten zullen worden gestuurd naar ‘gemeenschappen die worden geplaagd door gewelddadige misdaad’. Concreet werden Chicago en Albuquerque, New Mexico genoemd.

‘Aangezien daar steeds meer doden vallen, hebben we geen andere keuze’, zei Trump. ‘Het bloedvergieten moet stoppen, en het zal stoppen ook.’

Barr benadrukte dat het besluit los staat van de inzet van federale troepen in Portland, Oregon, waar al dagenlang wordt geprotesteerd tegen racisme. De Amerikaanse president Donald Trump stuurde daarom extra federale ordetroepen naar de stad, volgens hem om federale monumenten en gebouwen te beschermen tijdens confrontaties tussen radicale antiracismebetogers en de politie.

Over het optreden van de ordetroepen is in de VS echter ophef ontstaan. Zo arresteerden zij demonstranten op verre afstand van federale gebouwen, soms zonder duidelijke reden. De burgemeester van Portland eiste dit weekend dat Trump de paramilitairen terugtrekt.

Moorden oplossen

‘De federale troepen die wij nu uitsturen zullen moorden oplossen en gewelddadige straatbendes ontmantelen. Daar ligt het grote verschil met de gespecialiseerde teams die we uitsturen om steden te beschermen tegen rellen’, zei Barr woensdag.

Trump heeft de afgelopen tijd felle kritiek geuit op steden die kampen met hevige criminaliteit en die worden geleid door Democratische burgemeesters. Volgens Trump zijn die burgemeesters veel te laks.