Volg hier straks de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad overlegt opnieuw over de aanpak om het coronavirus in te dijken. De vergadering is gestart om 9 uur. Na afloop volgt een persconferentie, die u hier kunt volgen.

Een verdere versoepeling van de coronamaatregelen zit er alleszins niet in nu het aantal vastgestelde besmettingen gestaag toeneemt. In tientallen gemeenten duiken lokale broeihaarden van het virus op.

Daarom blazen toppolitici en experten donderdag opnieuw verzamelen in het Egmontpaleis. Een belangrijk onderwerp dat op tafel ligt, is de rol van de lokale besturen. De Veiligheidsraad buigt zich daarvoor over de zogenaamde draaiboeken, waarin gepreciseerd staat hoe burgemeesters kunnen ingrijpen wanneer er zich binnen hun gemeente een besmettingshaard voordoet. Woensdag kondigden verschillende burgemeesters al zelf bijkomende maatregelen aan.

Verder zal ook het dragen van mondmaskers een cruciaal thema zijn. Dat is vandaag bijvoorbeeld verplicht op het openbaar vervoer en in winkels. Dat lijstje wordt wellicht uitgebreid. Gedacht wordt aan openbare gebouwen en publieke plaatsen. Niet élke straat, maar wel preciezer omschreven locaties. Ook cafés horen tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer een klant zich verplaatst.

Wat ook op tafel ligt, is een digitaal platform dat toeristen 48 uur voor hun terugkeer naar België moeten invullen. Het gaat niet alleen over vliegtuigpassagiers, maar ook over mensen die terugkomen met de trein, bus of auto. Dat moet het opsporen achteraf vergemakkelijken indien er een besmetting is gebeurd.

Nog in het kader van de opsporing is ook sprake van de invoering van ‘aanwezigheidslijsten’. Wie bijvoorbeeld een bezoek brengt aan een restaurant of een bioscoop, zou dan kunnen worden gevraagd een aantal gegevens in te vullen. In geval van een besmetting zou de organisator van een evenement dan naar die lijst kunnen worden gevraagd.