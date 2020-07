China lanceert eerste onafhankelijke missie naar Mars

China heeft donderdagnamiddag lokale tijd zijn eerste onafhankelijke Marsmissie gelanceerd. De missie draagt de naam Tianwen-1, of ‘vragen aan de hemel’.

De lancering gebeurde om 12.41 uur lokale tijd (6.41 uur Belgische tijd) op de lanceersite Wenchang in de zuidelijke provincie Hainan, meldt persagentschap Xinhua.

Tianwen-1 wil de omgeving van Mars verkennen en zoeken naar tekenen van leven. Het ruimtevaartuig zal er zo’n zeven maanden over doen om de rode planeet te bereiken. Daar zal het nog twee à drie maanden rond Mars draaien alvorens een poging tot landen te doen.

Als de missie slaagt, wordt China na Amerika en de Sovjet-Unie het derde land dat een ruimtevaartuig doet landen op Mars.

Slechts eenmaal om de twee jaar is er een korte periode waarin Mars en Aarde zo dicht bij elkaar staan, dat een missie mogelijk is. Ook de Europese ruimteorganisatie ESA had samen met Rusland een missie gepland deze zomer, maar door de corona-uitbraak kon een probleem met de parachutes niet tijdig worden verholpen. De missie werd uitgesteld tot 2022.