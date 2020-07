Coronacijfers blijven stijgen: gemiddeld 192 nieuwe besmettingen per dag

Tussen 13 en 19 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 192 per dag. Dat is een stijging van 91 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt donderdag op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal telt België nu 64.627 bevestigde besmettingen met het coronavirus.

De stijgende gemiddelden zijn al zeer alarmerend, maar in absolute aantallen is de stijging van de coronacijfers nog acuter. Afgelopen maandag werden namelijk 370 besmettingen op een dag bevestigd, zo meldt VRT NWS. Dat aantal kan nog stijgen, omdat nog niet alle tests verwerkt zijn. Het is geleden van 20 mei dat we nog zoveel besmettingen registreerden op een dag .

‘De situatie is niet hopeloos, maar het moet nu snel gaan om het tij te keren’, zei Boudewijn Catry woensdag op een persconferentie van Sciensano over die stijgende cijfers.

‘We vragen u daarom om uw handen regelmatiger te wassen dan gisteren en er extra op te letten dat u anderhalve meter afstand houdt van uw medemens, en draag een mondmasker’, herhaalde Catry. ‘En vooral, als u symptomen hebt, ga niet op bezoek bij uw grootouders, blijf thuis en bel uw huisarts. Het is van groot belang dat we de sneeuwbal nu stoppen, voor die een nieuwe lawine veroorzaakt.’

Waarschuwingsdrempels

Om de lokale uitbraak van het nieuwe coronavirus op te volgen, hebben de wetenschappers van Sciensano een aantal waarschuwingsdrempels. Een van die drempels is het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners. Het weekgemiddelde van die zogeheten incidentie mag niet hoger dan 20 zijn.

Op onderstaande kaart kleuren de gemeenten die die drempel al overschreden hebben, rood of donkerrood. De gemeenten met een lager weekgemiddelde zijn lichtrood aangeduid.