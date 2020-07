Pro League: “Belgische clubs zijn klaar om volgend seizoen publiek te ontvangen”

De Belgische clubs zijn klaar om in de meest veilige omstandigheden een beperkt publiek te verwelkomen bij aanvang van het seizoen. Dat verklaarde de Pro League woensdag na een vergadering met de 24 clubs, de Voetbalcel en de technische partners Ticketmaster en Sports Alliance.

Twee weken voor de start van de competitie is het wel nog onduidelijk of er fans aanwezig kunnen zijn bij de eerste wedstrijden van het seizoen. In afwachting van een beslissing daarover zijn alle voorbereidingen getroffen om vanaf de terugwedstrijd van de finale van de Proximus League een beperkt aantal toeschouwers toe te laten in de stadions.

“Door compartimentering van de stadions in verschillende autonome blokken, het toepassen van timeslots, de verplichting van mondmaskers en strikte bepalingen rond physical distancing kan wedstrijdbezoek in veilige omstandigheden verzekerd worden”, zegt de Pro League.

De Pro League maakte het veiligheidsprotocol begin vorige week over aan de bevoegde overheden. “Zodra er officiële bekrachtiging is, kunnen de voorbereidingen gefinaliseerd worden voor een geleidelijke terugkeer van fans in de stadions”.