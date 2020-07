Poetin en Griekse premier bespreken lot Hagia Sophia

De Russische president Vladimir Poetin en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis hebben zich uitgesproken voor het behoud van de Hagia Sophia in Istanbul als een ‘prestatie van de hele mensheid’.

In een telefoongesprek benadrukten de twee politici de ‘buitengewone culturele, historische en spirituele betekenis van dit unieke werelderfgoed’. Het moet dienen als een ‘symbool van vrede en begrip’, zei het Kremlin woensdag in Moskou. Vanaf vrijdag wordt de Hagia Sophia, die voorheen als museum werd gebruikt, weer een moskee.

Rusland had eerder officieel verklaard dat het zich niet zou bemoeien met de interne aangelegenheden van Turkije, maar prominente politici en de leiding van de Russisch-orthodoxe kerk hadden het besluit van Turkije wel bekritiseerd. ‘De bedreiging voor de heilige Sophia is een gevaar voor de hele christelijke beschaving - en dus voor onze spiritualiteit en geschiedenis’, zei Patriarch Kirill van Moskou, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk eerder deze maand.

De Hagia Sophia maakt deel uit van Unesco’s Werelderfgoed en is een van de populairste toeristische bestemmingen in Istanbul. Vorig jaar bezochten bijna vier miljoen mensen het gebouw uit de 6de eeuw. Het wereldbekende gebouw werd opgetrokken door de Byzantijnen en werd in 1453, nadat de Ottomanen Constantinopel veroverd hadden, een moskee. In 1934 besliste Kemal Atatürk, de grondlegger van Turkije en de eerste president van het land, om van de moskee een museum te maken.