Antwerps pannenkoekenhuis waar granaat ontplofte mag weer open

Stacks, het pannenkoekenhuisje op het Antwerpse Zuid waar eind juni een handgranaat ontplofte, mag weer opengaan. Dat heeft de Raad van State (RvS) beslist. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) had vorige week een verplichte sluiting opgelegd uit vrees voor nieuw geweld.

De uitbaters van de zaak, drie broers, waren eerder ook al geviseerd: aan hun woning in Berchem ontplofte in september 2019 ook al eens een granaat. Eind vorige week besliste de burgemeester daarom dat hun pas geopende restaurant op de hoek van de Volkstraat en de Scheldestraat een maand de deuren dicht moest houden. De dag van de granaatontploffing was de zaak immers gewoon weer opengegaan.

‘Na de tijdelijke sluiting door de burgemeester hebben wij bij hoogdringendheid een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State’, zegt advocaat John Maes die het restaurant bijstaat. ‘De Raad van State heeft nu beslist dat de beslissing van de burgemeester geschorst wordt.’

Voorwaarde

Volgens Maes struikelt de RvS over een voorwaarde waaraan de zaak moet voldoen alvorens ze van de burgemeester terug open zou mogen. Zo mocht niemand die bij de zaak betrokken was veroordeeld of politioneel gekend zijn voor verdovende middelen, criminele organisatie of wapens.

‘Zo'n voorwaarde is onmogelijk en zou kunnen leiden tot een definitieve sluiting’, legt Maes uit. ‘Als men personeel aanneemt is het niet te controleren of zij ergens in politionele databanken zoals de ANG voorkomen, al dan niet terecht.’

Stacks mag in principe donderdag weer open. ‘Er is nog wat tijd nodig om te heropenen, dat zal goed en georganiseerd verlopen’, aldus Maes. Het stadsbestuur vindt het naar eigen zeggen jammer dat de rechtbank niet volgt. ‘De beslissing was nochtans weloverwogen’, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van de burgemeester. ‘We bekijken de situatie verder.’