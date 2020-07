Politie haalt Vlaamse leeuwenvlag naar beneden in scoutskamp in Trois-Ponts

De politie van de zone Stavelot-Malmedy heeft woensdag in een scoutskamp in Basse-Bodeux, deelgemeente van Trois-Ponts, een Vlaamse leeuwenvlag naar beneden gehaald.

‘Men had me op de hoogte gebracht van het feit dat er een Vlaamse Leeuw wapperde in een scoutskamp in Trois-Ponts (provincie Luik, red.). Ik heb de politie dan gevraagd om ook de nationale driekleur uit te hangen’, verklaart burgemeester Francis Bairin (Lijst Ensemble, gelieerd aan MR). ‘Ik heb er niets tegen dat ze daar de vlag uithangen van de gemeenschap waar ze toe behoren, maar de driekleur heeft er zijn plaats naast.’

De burgemeester zegt dat hij niet ter plaatse is geweest. ‘Als de politie de Vlaamse vlag heeft weggenomen, is het omdat ze niet in het bezit waren van een Belgische driekleur’, vervolgt de burgemeester. Hij zegt dat dit soort problemen zich nog nooit in zijn gemeente heeft voorgedaan.

Het is nochtans niet de eerste keer dat zich zoiets in de regio voordoet. Begin van de week was de politie ook al opgetreden in het centrum van Malmédy, waar een Vlaamse vlag aan de gevel van een gastenverblijf wapperde, en ook in Xhoffraix werd woensdag een zwart-gele leeuwenvlag naar beneden gehaald.