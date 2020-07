Dries Van Noten genomineerd voor twee belangrijke modeprijzen

De Belgische ontwerper Dries Van Noten komt twee keer in aanmerking om een prijs te winnen op de CFDA-awards, de Amerikaanse modeprijzen, die dit jaar virtueel worden uitgereikt.

De prijzen die jaarlijks uitgereikt worden door de Council of Fashion Designers of America (CFDA), de organisatie van Amerikaanse ontwerpers, worden ook wel de Oscars van de mode genoemd. Dries Van Noten werd in 2008 door de CFDA al eens bekroond als internationaal ontwerper van het jaar, deze keer maakt hij kans op twee prijzen, namelijk in de categorieën ‘Global Men’s Designer of the Year’ en ‘Global Women’s Designer of the Year’.

Onze landgenoot neemt het in de categorie van de beste mannenmode van het jaar op tegen andere grote namen uit de modewereld. Onder andere Jonathan Anderson (Loewe), Kim Jones (Dior) en Virgil Abloh (Louis Vuitton) maken kans op de prijs. In de categorie van de beste vrouwenmode van het jaar neemt hij het op tegen onder andere Daniel Lee (Bottega Veneta), Miuccia Prada (Prada) en Rick Owens.

Met wat geluk kan Van Noten de dubbelslag mee naar huis nemen, net zoals Raf Simons in 2017. Of Van Noten dit jaar wint, valt af te wachten tot op 14 september. Dan begint de New Yorkse modeweek en zal de organisatie de winnende ontwerpers online aankondigen. De traditionele uitreiking, waar gewoonlijk veel wereldsterren naartoe komen, kan wegens de coronacrisis niet plaatsvinden.