Ook de vrouwen krijgen voortaan kans op wereldtitel op grote schans

Op de volgende wereldkampioenschap noordse ski in het Duitse Oberstdorf (23 februari-7 maart 2021) zullen voor het eerst ook de vrouwen voor een wereldtitel op de grote schans strijden. De primeur staat voor 3 maart op het programma.

Het voorstel van de Noorse federatie werd in februari 2020 unaniem aanvaard door het FIS-bestuur. De bevestiging door het congres heeft nog niet kunnen plaatsvinden, doordat de voor mei voorziene vergadering werd uitgesteld tot oktober. “Maar we kunnen de beslissing van het congres niet afwachten om het programma te laten goedkeuren”, stelt FIS-voorzitter Gian Franco Kasper. “In de wereldbeker gaan de vrouwen al jaren van de grote schans.”

In 2019 was er al voor het eerst een teamcompetitie voor vrouwen op het WK schansspringen, voortaan is er een totaal evenwicht tussen de vrouwen en mannen. Allebei hebben ze vier proeven: kleine schans, grote schans, teams en gemengde teams.

Ook de noordse combinatie voor vrouwen maakt zijn debuut op het WK. In die discipline is volgende winter ook voor het eerst een wereldbeker.

