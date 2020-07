Umicore neemt extra preventieve veiligheidsmaatregelen in Hoboken

Umicore gaat bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen nemen op zijn site in Hoboken na verschillende branden en na gestegen loodwaarden bij kinderen in de omgeving. Er komen ‘slimme sirenes’, de hulpdiensten zullen sneller worden verwittigd bij problemen en er komen meer veiligheidsoefeningen.

Umicore Hoboken is een Sevesobedrijf dat onder andere kostbare metalen uit laptops en smartphones recycleert. Antwerps gouverneur Cathy Berx stelt dat het bedrijf op die manier ‘een belangrijke bijdrage aan een duurzame en energiezuinige samenleving levert’, maar de ligging midden in een woonwijk waar veel gezinnen met kinderen wonen is controversieel.

‘Omdat de werkzaamheden bij Umicore gevaarlijk kunnen zijn én omdat zij midden in een woonwijk zijn gevestigd, moet de lat extra hoog liggen wat betreft veiligheid en milieuzorg’, vindt Berx, die de bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen aankondigde na overleg met de directie van het metaalverwerkend bedrijf.

‘Indien er zich toch een incident voordoet, moet het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaan. Dit betekent dat er een perfect werkend noodplan is, dat de transparantie naar de overheden maximaal is en dat het bedrijf snel, open en correct communiceert naar de buurtbewoners.’

Umicore zal alvast de komende maanden en jaren ‘forse investeringen’ doen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieuzorg. Er komen op korte termijn sirenes die de buurt onmiddellijk alarmeren in geval van een incident en die informeren over de te nemen reflexmaatregelen zoals het sluiten van deuren en ramen.

Het bedrijf engageert zich ook om de externe hulpdiensten meteen te verwittigen bij elk incident en om meer in te zetten op veiligheidsoefeningen in samenwerking met de diensten noodplanning van stad en gouverneur en met de brandweer van Antwerpen. Tot slot komt er maandelijks overleg tussen Umicore en de federale dienst noodplanning van de gouverneur en de stad.