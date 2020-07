Pakjesbezorger DPD creëert 500 nieuwe banen

DPD wil zijn capaciteit in België tegen het einde van het jaar fors verhogen. De pakjesbezorger investeert daarom versneld 60 miljoen euro, met name in vier nieuwe vestigingen, kondigde het bedrijf aan. De investeringen zullen dit jaar nog 500 nieuwe banen opleveren.

Terwijl de coronacrisis de meeste sectoren zwaar onder druk zet, is de e-commerce een van de weinige die wel nog goed boeren. Omdat de winkels wekenlang gesloten waren en er werd opgeroepen om binnen te blijven, vonden meer mensen dan ooit de weg naar webwinkels.

Bij DPD alleen steeg het aantal leveringen aan particulieren in België en Luxemburg tijdens de eerste zes maanden van 2020 met maar liefst 70 procent. De pakjesbezorger leverde vooral meer voeding, speelgoed, sportkleding en gezondheidsartikelen af.

‘De lockdown heeft onze operaties in één week fundamenteel veranderd en zwaar onder druk gezet. We hebben er echter ook heel veel uit geleerd’, zegt Silvio Mestdagh, ceo van DPD Belux. Hij verwacht dat de door de coronacrisis gestuwde groei niet meteen zal aflaten. ‘De trends die zich de afgelopen maanden aftekenden, zullen zich in de toekomst voortzetten.’

Om die enorme groei de baas te kunnen en met de eindejaarsperiode al in het achterhoofd, opent DPD daarom nieuwe depots in Lummen, Sint-Niklaas en Zellik. Daarnaast komt er ook een nieuwe ‘hub’ van DPD in Puurs.