Kim Kardashian vraagt mededogen voor ‘complexe maar briljante’ Kanye West

Na een chaotische verkiezingsbijeenkomst en stroom bizarre tweets van Kanye West heeft Kim Kardashian voor het eerst gereageerd. Ze vraagt mededogen en empathie voor haar echtgenoot, die aan een bipolaire stoornis lijdt.

Het is al een turbulente week geweest voor Kim Kardashian en Kanye West. De rapper oogde zondag erg fragiel op zijn eerste verkiezingsbijeenkomst, nadat hij bekend had gemaakt een gooi te willen doen naar het Amerikaanse presidentschap. Een emotionele West deelde er bovendien erg gevoelige privé-informatie, namelijk dat het koppel getwijfeld heeft om hun eerste zwangerschap af te breken. ‘Ik heb bijna mijn dochter vermoord!’ schreeuwde de rapper het uit.

In de dagen nadien volgde nog een stroom tweets waarin de 43-jarige West zei dat hij al langer probeert te scheiden van Kardashian, en dat haar familie probeert om hem te laten opnemen in een psychiatrische instelling.

Nu heeft ook Kardashian zelf voor het eerst gereageerd, via sociale media. ‘Zij die dicht bij Kanye staan, kennen zijn hart en begrijpen dat zijn woorden soms niet aansluiten bij zijn intenties’, schreef ze woensdag op haar Instagram Stories.

Kardashian erkent voor het eerst dat West, ‘een complexe maar briljante man’, aan een bipolaire stoornis lijdt. Dat heeft ze eerder nooit gedaan om zijn privacy en haar kinderen te beschermen, maar nu wil ze de misvattingen en het stigma rond mentale gezondheid doorbreken, klinkt het.

Kardashian, die samen met haar familie wereldbekend werd door de realityshow Keeping up with the Kardashians, zegt dat ze West proberen helpen, maar dat het niet evident is eens het om een volwassene gaat. ‘De persoon moet dan zelf ook geholpen willen worden, het maakt niet uit hoe hard familie en vrienden proberen.’ Een gedwongen opname ligt in de Verenigde Staten moeilijker dan bij ons, en er moet al sprake zijn van een gevaar voor zichzelf of anderen. Eind 2016 liet West zich wel vrijwillig opnemen in het ziekenhuis, voor uitputting klonk het toen.

‘Ik vraag vriendelijk aan de media en het publiek om ons het mededogen en empathie te geven, die nodig zijn om hierdoor te geraken. Bedankt aan iedereen die zijn bezorgdheid heeft geuit over het welzijn van Kanye, en voor jullie begrip’, zo sloot ze haar bericht af.

West en Kardashian huwden in 2014 en hebben samen vier kinderen.