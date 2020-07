Verdwaald Belgisch gezin na urenlange zoektocht gered van Spaanse berg

Een Belgisch gezin dat dinsdag verdwaald raakte tijdens een bergwandeling in het noorden van Spanje, is woensdagochtend door de plaatselijke hulpdiensten gered. Dat melden verscheidene lokale media.

Het gaat om een gezin van vier: een 55-jarige man, zijn 54-jarige vrouw en hun twee kinderen, een 19-jarig meisje en een 16-jarige jongen. Zij waren dinsdag vertrokken vanuit Fuente Dé en wilden stappen tot hun volgende overnachtingsplaats, de Naranjo de Bulnes, een 2.500 meter hoge piek in het Picos de Europa-gebergte. Ze raakten echter verdwaald tijdens hun wandeling, maar konden om 18.20 uur nog wel een noodoproep doen.

Ze wisten nog aan de hulpdiensten te verklaren dat ze ergens verkeerd gelopen waren in het bovenste deel van de Valle de Las Moñetas en dat ze ‘gedesoriënteerd en moe’ waren. Een uurtje na de noodoproep konden de Belgen de reddingshelikopter al horen, maar de zichtbaarheid in de regio was erg slecht. Toen er ook nog een hevig onweer losbarstte, moest de zoekactie even worden gestaakt. Twee brandweerlieden en een dokter besloten om te voet verder te zoeken en woensdagochtend om 1.10 uur kregen ze de Belgen voor het eerst in het vizier. Ze moesten echter nog een tocht van een anderhalf uur maken, waardoor ze pas om 2.40 uur - en na een wandeling van 4,5 uur - de Belgen pas echt bereikten.

Het gezin kreeg meteen warme kleding, thermische dekens en warme drank aangeboden om aan te sterken. Woensdagochtend werden ze dan weer met de helikopter naar Fuente Dé gebracht, waar ze hun voertuig hadden achtergelaten.