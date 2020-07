Brits prins Philip geeft militaire rol door aan Camilla

De Britse prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II, heeft woensdag zijn ceremoniële militaire rol overgedragen aan zijn schoondochter Camilla.

De 99-jarige hertog van Edinburgh is nog maar weinig in het openbaar verschenen sinds hij in mei 2017 aankondigde met pensioen te gaan. Sindsdien bekleedde hij officieel wel nog altijd een militaire rol.

In een zeldzame publieke verschijning, droeg hij woensdag die ceremoniële functie van colonel-in-chief van het infanterieregiment The Rifles na 67 jaar over aan Camilla, de echtgenote van kroonprins Charles.

Opvallend is dat er wegens de coronacrisis twee aparte plechtigheden plaatsvonden om de overdracht te regelen. De ceremonie van prins Philip vond plaats op het terrein van Windsor Castle, buiten Londen. De koningin en prins Philip verblijven daar al sinds april wegens de coronapandemie.

Camilla, die de titel hertogin van Cornwall draagt, nam haar officiële functie dan weer op tijdens een plechtigheid in haar woning in Highgrove House, ongeveer 160 kilometer verderop.